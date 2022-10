Fehlbildung tubuläre Brust – eine Leserin erzählt

«Ich duschte nur noch mit Bikinioberteil»

«Meine Brust zu zeigen, war einer der schlimmsten Momente meines Lebens»

Auch meinem zweiten Freund gab ich zu verstehen, dass ich Zeit brauchte, um mich nackt vor ihm zu zeigen – und schlief erneut nur mit BH mit ihm. Doch er hörte nicht auf, mich zu fragen, was los sei. Ich nahm also allen meinen Mut zusammen und zeigte ihm meine Brüste. Es war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Doch mein Freund sagte mir, er liebe mich so, wie ich bin – auch mit meiner Rüsselbrust. An den Komplexen, die ich deshalb habe, hat sich trotzdem bis heute nichts geändert.