«Wegen meiner Spielsucht habe ich 150’000 Franken Schulden»

Spielsucht

Gemäss Markus Meury von Sucht Schweiz sind junge Menschen häufiger spielsüchtig als der Bevölkerungsdurchschnitt. «Die 15- bis 24-Jährigen sind doppelt so oft von einer Spielsucht betroffen. Auch Geschlechterunterschiede gibt es: Frauen sind nur halb so oft spielsüchtig wie Männer.» Das Casino hat die Möglichkeit, Personen sperren zu lassen, oder ihnen eine Sperrung zu empfehlen. Diese kann aber auch rückgängig gemacht werden. «Das Casino muss prüfen, ob das Problem, dass zur Sperre führte, nicht mehr besteht. Spielsüchtige setzen normalerweise viel mehr Geld ein, als sie vermögen, und sind verschuldet, als Grund werden also meist die Finanzen angeführt. Das Casino wird also hauptsächlich die Zahlungsfähigkeit und die Schuldenfreiheit prüfen», so Meury. Casinowerbung findet Meury heikel: «Werbung wirkt auf Suchtgefährdete stärker als auf andere Personen. Eine Studie in Frankreich hat herausgefunden, dass 40 Prozent der Einkünfte eines Casinos von süchtigen oder suchtgefährdeten Spielenden stammt.» Schwierig sei eine Sucht auch für Angehörige, so Meury. «Als Angehörige ist es wichtig, dass man gegenüber der spielsüchtigen Person seine Sorgen ausdrückt und nicht Vorwürfe macht. Wenn das Spiel allerdings schon existenzielle Probleme für die Familie mit sich bringt, müssen klare Forderungen gestellt werden und der Betroffene muss sehen, was er anrichtet. Wichtig ist auch, dass alle verstehen, dass die Sucht eine Krankheit ist und nicht böser Wille.»