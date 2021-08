Nach Covid-Erkrankung  - «Wegen meiner Vergesslichkeit habe ich den Job verloren»

Vergesslichkeit, Gehirnnebel und Konzentrationsschwierigkeiten: Immer mehr Menschen klagen über Kognitionsstörungen nach Corona-Erkrankungen. Eine neue Studie aus Grossbritannien besagt nun so gar, dass Corona die Intelligenz beeinträchtigen und einen IQ-Verlust von bis zu sieben Punkten verursachen kann. Mehrere Leser berichten, nach der Corona-Erkrankung an Gedächtnisstörungen zu leiden .

«Ich habe zu viele Fehler gemacht – und meinen Job verloren»

Beatrice O . (33) aus Lenzburg AG hat seit ihrer Corona-Erkrankung ein schlechteres Gedäch t nis – was fatale Folgen für ihr Berufsleben hatte: «Ich bin im September an Covid erkrankt. Mein Krankheitsverlauf war eher mild, aber seither bin ich extrem vergesslich. Ich vergesse beispielsweise sehr oft, was ich einen Augenblick vorher holen wollte. Oder wenn mir jemand etwas sagt, muss ich es aufschreiben. Es ist sehr mühsam. Wegen meiner Vergesslichkeit habe ich auf meiner Arbeit als Arztsekretärin in einem Röntgen-Institut zu viele Fehler gemacht – worauf mir der Job gekündigt wurde. Die Arbeit war relativ stressig und verlangte Multitasking – Telefone abnehmen, Kunden bedienen, E-Mails beantworten – früher war das alles kein Problem für mich. Man wollte mich in die Reha schicken und bei der IV anmelden, doch damit fühlte ich mich überrumpelt. Ich möchte nun einfach eine ruhigere Arbeit finden und mich selber Schritt für Schritt wieder aufbauen.»

«Ich vergass sogar, dass ich mir Listen geschrieben hatte»

Meinen Kopf bräuchte ich eigentlich bei meiner Arbeit in der Gastronomie: Ohne Notizblock könnte ich die vielen Bestellungen, die ich täglich erhalte, heute nicht mehr aufnehmen. Zum Glück kann ich peinliche Situationen oft mit meinem Charme überspielen. Meine Vorgesetzten, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen haben viel Verständnis für meine Situation, worüber ich sehr froh bin. Meine Frau dagegen findet die Tatsache, dass ich so vergesslich wurde, zeitweise etwas anstrengend. Ich weiss nicht, ob ich je wieder die gleiche Gedächtnisleistung erbringen werden kann, wie vor meiner Covid-Erkrankung.»

«Ich bin nicht mehr die Gleiche»