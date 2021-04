Am Samstag sei er nur deshalb von der Polizei in St. Gallen kontrolliert worden.

So gegen 15 Uhr vergangenen Samstag fuhr B. Burgstaller mit seinem matt-schwarzen BMW Z3 Coupé durch die Stadt St. Gallen. «Ich kam an ein Lichtsignal und hielt an. Hinter mir etwa zehn weitere Autos», erzählt der 33-Jährige. Dann habe er im Rückspiegel einen Geländewagen bemerkt, der auf der Busspur an der Kolonne vorbeifuhr. «Ich dachte mir noch, der Fahrer muss irgendwie verwirrt sein.» Als sich der Wagen auf seiner Höhe befand, sei ein Polizist ausgestiegen und habe ihm gesagt, er müsse ihnen nachfahren.