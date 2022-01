Lachanophobie - «Wegen meines Ekels vor Früchten und Gemüse war ich schon in der Hypnose»

Das sagt die Community

Marc Beyeler (38): «Ich esse seit meiner Kindheit kein Obst, kein en Salat und erst seitdem ich meine Frau kennengelernt habe , ein wenig Gemüse. Ich versuche, an mir zu arbeiten und ging schon in die Hypnosetherapie – leider ohne Erfolg. Die Leute um mich herum akzeptieren mein Verhalten, verstehen können sie es aber nicht. Es heisst, probieren sei so einfach. Wenn das Essen aber auf meinem Teller liegt, bin ich wie blockiert.»



Stefan Bürgin* (47): «Ich ernähre mich schon immer nur von Fleisch, Reis, Brot und Nudeln. Ich muss mich für mein Essverhalten immer wieder rechtfertigen. Ein Vitaminmangel wurde bei mir jedoch nicht festgestellt.»



Lisa Hauswirth* (27): «Ich kann seit meinem vierten Lebensjahr Milchprodukte nicht essen. Wenn ich sie trotzdem esse, schnürt es mir den Hals zu und ich kann nicht mehr weiter essen. Produkte, in denen Milchprodukte verarbeitet wurden und man die Milch nicht rausschmeckt, kann ich essen. So habe ich eine grosse Abneigung gegen alles, was mit Käse überbacken wurde, Zopf und Kräuterfrischkäse mag ich jedoch.»