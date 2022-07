Fussball-EM : Wegen Menstruation – Engländerinnen wehren sich gegen weisse Hosen

Trotz EM-Auftaktsieg gibt es im englischen Lager Sorgen. Schuld sind die weissen Hosen, die für die Spielerinnen während ihrer Menstruationsphase zum Problem werden können.

Beth Mead sieht die weissen Hosen der Engländerinnen als problematisch an.

Sie ist die grosse Heldin des EM-Eröffnungsspiels. Beth Mead erzielte am Mittwochabend vor 69’000 Zuschauern und Zuschauerinnen im legendären Old Trafford gegen Österreich das einzige Tor zum englischen Auftaktsieg. Ausgerechnet die 27-Jährige äusserte sich im Anschluss aber kritisch zum Outfit der «Lionesses».

«Es ist sehr schön, ganz in Weiss aufzulaufen. Aber in einer Phase des Monats ist es für uns Frauen unpraktisch», so Mead. Ähnlich sieht es auch Teamkollegin Georgia Stanway: «Wenn du auf dem Platz bist, kümmerst du dich nur noch um das Spiel und bemerkst nichts anderes.»