Schweiz: In zwei Jahren könnten alle Bienenvölker tot sein

Neumann erklärte in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit CH Media, dass die Bienen von der gefährlichen Varroamilbe befallen seien. «Zusätzlich sind auch Viren vorhanden, die nicht unmittelbar mit der Milbe in Verbindung stehen. Die Gesundheit der Völker ist insgesamt so geschwächt, dass selbst Viren, die normalerweise keine Bedrohung sind, nun eine ernsthafte Gefahr für sie darstellen.».

Drei entscheidende Schritte notwendig

Obwohl eine Motion angestrebt wird, um die Überwachung von Wild- und Honigbienen durch den Bund zu etablieren, äusserte Neumann Bedenken: «Es besteht bereits seit 2008 ein Monitoring für Honigbienen in unserem Land, und der Vorschlag zielt leider an den zentralen Problemen vorbei», bemerkte er. Besonders besorgniserregend sei die fehlende Erwähnung der Varroamilbe. «Jeder Imker kann bestätigen: Wenn in den letzten Jahren eines seiner Bienenvölker gestorben ist, war die Hauptursache fast immer die Varroamilbe in Verbindung mit anderen Faktoren.»