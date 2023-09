Florida: Mann vergiftet Familie durch ihre Wohnungstür

Ein ehemaliger Chemiestudent in Tampa, Florida, wurde angeklagt, weil er eine Substanz unter der Wohnungstür seiner Nachbarn durch in deren Wohnung spritzte.

Baby bekam Haarausfall, Hustenanfälle und Erbrechen

Li wegen Körperverletzung und schweren Stalkings angeklagt

Da der Geruch im Bereich der Eingangstür am stärksten war, installierte Abdullah schliesslich eine Überwachungskamera davor. Diese zeichnete am 27 Juni auf, wie sich ein Mann – bei dem es sich offenbar um seinen Nachbar Li handelt – der Tür mit einem Fläschchen und einer Spritze in der Hand nähert. Er hockt sich auf den Boden und scheint den Inhalt der Spritze durch einen kleinen Spalt in der Ecke der Tür zu injizieren.