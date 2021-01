Das BAG hat die Quarantäne-Regelung verschärft. So müssen künftig nicht nur die direkten Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne, sondern auch die Kontakte der jeweiligen Kontaktpersonen. Grund für die Verschärfung der Massnahme ist das Auftreten von neuen Virus-Mutationen.

1 / 3 Das BAG schickt künftig mehr Personen in Quarantäne, da die neuen Virus-Varianten ansteckender sind. AFP Contact Tracer müssen künftig «Backward»-Tracing machen. sac So soll eruiert werden, wo sich die infizierte Person angesteckt haben könnte. 20Minuten

Darum gehts Das BAG hat die Quarantäne-Vorschriften verschärft.

Grund dafür sind die mutierten Corona-Viren aus Grossbritannien und Südafrika.

Künftig müssen nicht nur die direkten Kontakte des Infizierten in Quarantäne, sondern auch die Kontakte dieser.

Aufgrund der neu aufgetretenen Coronavirus-Varianten aus Grossbritannien und Südafrika hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Quarantäne-Empfehlungen verschärft. Laut BAG sollen neu bei möglichen Ansteckungen mit den neuen Varianten nicht nur die direkten Kontaktpersonen in Quarantäne, sondern auch die Kontakte dieser.

Recherchen des «Bund» haben ergeben, dass eine solche Empfehlung des BAG bereits Ende vergangenen Jahres herausgegeben wurde. Das Bundesamt für Gesundheit bestätigt dies auf Anfrage der Zeitung. «Wir planen, diese Empfehlung in die nächste Fassung der Quarantäne-Empfehlungen an die Kantone aufzunehmen», sagt BAG-Sprecher Daniel Dauwalder.

Der Kanton Bern setze die neue Regelung bereits um. Die Regelung komme dann zum Tragen, wenn man aufgrund der Befragung während des Contact-Tracings davon ausgehen müsse, dass die erkrankte Person mit einer der neuen Mutationen in Kontakt gekommen sei, so der Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion Gundekar Giebel. Nebst dem Kanton Bern wendet auch Waadt bereits die neue Regelung an.

Situation in Wengen alarmierte das BAG

Vorhin lautete die allgemeine Quarantäne-Regelung so, dass nur die direkten Kontakte des Infizierten in Quarantäne mussten. Die Kontakte der Kontaktpersonen mussten dies nicht. Verantwortlich für die neue Regelung sei die Situation in Wengen, wie Giebel sagt. Dort hatten sich 70 Personen mit dem Virus angesteckt und das in kürzester Zeit, sodass man davon ausging, es könnte sich dabei um die britische Mutation handeln.