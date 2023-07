Zürich: Neue Limmatschiffe fallen bei den Touristen durch

Sie führen einen an den Sehenswürdigkeiten der Zürcher Altstadt vorbei: die Limmatschiffe. Seit April sind drei neue Schiffe, mit E-Motor angetrieben, im Einsatz. Dabei verspricht die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), dass man in ihnen ganz nah am Wasser sitze und mit den verglasten Dächern die Aussicht geniessen könne.

Sehenswürdigkeiten, das Ufer oder andere Teile der Stadt sind laut L. nur zu sehen, wenn man aufsteht. Dies sei jedoch nicht gestattet. «Wir sind am Bürkliplatz eingestiegen. Nach kurzer Zeit sind wir an der Haltestelle Zürichhorn wieder ausgestiegen – es war enttäuschend», so L. Gleich sei es einer Passagierin aus dem Aargau ergangen. «Wir kamen ins Gespräch und sind beide über die Gegebenheiten verwundert gewesen. Auch sie ist mit mir an der Haltestelle Tiefenbrunnen ausgestiegen.»