Übernahme von Twitter : Wegen nicht Rausrücken von Infos – Musk droht, Twitter-Kauf abzublasen

Elon Musk wirft Twitter vor, es kommuniziere extra Daten von Spam- und gefälschten Konten nicht. Sollten diese nicht offengelegt werden, könnte für Musk die Übernahme platzen.

Milliardär Elon Musk hat gedroht, den geplanten Kauf der Internet-Plattform Twitter abzublasen. Er warf dem Unternehmen am Montag vor, die von ihm geforderten Daten über falsche Nutzerkonten nicht wie vereinbart bereitgestellt zu haben. In einem Brief der Anwälte Musks an Twitter hiess es, er habe seit dem 9. Mai immer wieder nachgefragt, wie viele der 229 Millionen Nutzerkonten von Twitter falsch seien und für Spam verwendet werden, habe aber keine zufriedenstellende Antwort erhalten.