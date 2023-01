Wegen offener Rechnung: Webseiten von gleich mehreren Gemeinden offline

Am Dreikönigstag war die Website wieder erreichbar. «Wir sind zurück aus unserer unfreiwilligen Digitaldetox-Woche», heisst es augenzwinkernd.

Die Website der Gemeinde Goldach SG war mehrere Tage nicht mehr erreichbar . Grund dafür ist eine falsche Adressierung der Rechnung in Höhe von 16 Franken seitens des Domainbetreibers Swizzonic. Die Rechnung war an den ehemaligen Gemeindeschreiber Richard Falk adressiert, der mittlerweile aber nicht mehr bei der Gemeinde angestellt ist.

Für den Gemeindepräsidenten Dominik Gemperli ärgerlich. «Wir können nur intern kommunizieren, was wirklich ein riesiger Mist ist», sagt Gemperli gegenüber dem «Tagblatt» (Bezahlartikel). «Mails, die Sie uns im Verlauf der letzten Woche gesendet haben, konnten nicht zugestellt werden», ist mittlerweile auf dem «Wellenbrecher Goldach» zu lesen.

Nach einigen Versuchen gelang es der Gemeinde, Kontakt mit dem Domainbetreiber aufzunehmen. «Doch der Domainbetreiber zeigt sich sehr unkooperativ und unfreundlich», so der Gemeindepräsident. Für die Gemeinde ein klarer Fall: «Wir werden auf jeden Fall die Firma wechseln, die unsere Domain betreut, denn was hier passiert, ist wirklich unglaublich», so Gemperli.