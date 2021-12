Corona Schweiz : Wegen Omikron – Berset kündigt Booster ab 4 Monaten für alle an

Neu kann die Booster-Impfung bereits vier Monate nach der Zweitimpfung bezogen werden.

Dies, weil er beunruhigt ist über die Omikron-Variante. Auch die Entwicklung in Dänemark und Grossbritannien betrachte er mit Besorgnis, sagte Gesundheitsminister Alain Berset an der Medienkonferenz am Mittwoch. In diesen Ländern sei zudem das Impftempo höher als in der Schweiz.