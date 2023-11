Wegen Palästina: Auf Tiktok ist Terrorchef Bin Laden auf einmal «ein Guter»

… meint etwa Tiktok-Userin Kiana, dass Bin Ladens «A Letter to America» von 2002 ihre Ansichten grundlegend verändert habe. Allein ihr Video hat innert kurzer Zeit über eine Million Aufrufe und über 150’000 Likes.

Allerdings war Bin Laden an einer «Befreiung Palästinas» nicht wirklich interessiert.

Es geht um einen Brief, den Osama Bin Laden nach den Anschlägen gegen die USA 2001 verfasste.

Der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas spaltet die Gesellschaft. In den sozialen Medien widerspiegelt sich das unheimlich deutlich, mit eskalierender Rhetorik und Ressentiments. Selbst Osama Bin Laden, der 2011 getötete Chef der Terrororganisation al-Qaida, erlebt ein Comeback – beziehungsweise sein «Brief an das amerikanische Volk». Jetzt trendet der Brief von 2002 auf Tiktok und wird von Tausenden Nutzern bejubelt.