Umweltbedrohung - Wegen Pandemie landen Tausende Container im Meer

1 / 6 Riesige Schiffe transportieren jährlich Millionen von Containern über die Weltmeere. REUTERS Vom einen Ende der Welt zu uns ins Wohnzimmer? Containerschiffe machens möglich. AFP Die Branche steht aufgrund der Folgen von Corona unter Druck. Die Schiffe werden mit immer mehr Containern beladen und teils ungenügend gesichert. AFP

Darum gehts Jährlich gingen bislang rund 1400 Schiffscontainer bei den Überfahrten verloren.

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verluste massiv gestiegen.

Die verlorenen Container stellen eine Gefahr für Schiffe und Umwelt dar.

Dass Schiffscontainer im Meer landen, ist bekannt. Während der Corona-Pandemie jedoch ist die Zahl der verlorenen Container massiv angestiegen. In einem normalen Jahr sind es gemäss dem World Shipping Council rund 1400 Stück, die in den Weltmeeren verloren gehen. Während der Pandemie waren es allein in drei Monaten über 3500 Container, die über Bord gingen, wie die Zeitung «Aftonbladet» schreibt.

Jährlich werden etwa 200 Millionen Container über die Weltmeere von einem Ort zum anderen transportiert. Weil die Nachfrage – nach was auch immer in den Containern verschifft wird – in Folge der Pandemie stark gestiegen ist, stehen die Branche und die Mitarbeitenden unter starkem Druck. Kritiker der Branche bemängeln, dass die Container auf den Schiffen zu hoch gestapelt und ungenügend gesichert werden. Bis zu einer Höhe von neun Stockwerken werden die Container aufgetürmt. Zum Verständnis: Ein Standardcontainer ist 2,59 Meter hoch, auf neun Stockwerke gerechnet ergibt das eine Höhe von über 23 Metern. Das kann bei Stürmen und Unwettern zum Problem werden.

Schiff verliert über 2000 Container

Der ehemalige Direktor der Konstruktionsfirma LIoyd’s Register, David Tozer, sagt laut der dänischen Zeitung «Ingeniøren»: «Die Betreiber sichern die Ladung nach Standards, die nicht berücksichtigen, dass die Schiffe immer grösser werden.» Allein das Schiff One Apus, das am 8. Dezember 2020 notfallmässig in einen Hafen in Japan einlaufen musste, verlor in einem Sturm vor Hawaii 2200 Container.

Aber auch wenn das nur ein Bruchteil der Container ist, die total jährlich den Weg übers Meer antreten, sind die verlorenen Riesen-Boxen ein Problem. «Im Meer stellen sie eine Gefahr für den Schiffverkehr und auch für die Umwelt dar», so Øssur Hilduberg von der dänischen Unfalluntersuchungsstelle zu «Ingeniøren», denn in den Containern wird alles Mögliche transportiert – von Autos bis zu Gülle.