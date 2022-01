London : Wegen Party während Lockdown droht Boris Johnson erneut Ärger

Dem britischen Premierminister Boris Johnson könnte eine Garten-Party am britischen Regierungssitz während des ersten Corona-Lockdowns zum Verhängnis werden.

Britische Medien zitierten am Montag aus einer per E-Mail an über 100 Regierungsangestellte geschickten Einladung zu einer Garten-Party in Downing Street 10 im Mai 2020. Zusammenkünfte vieler Menschen auch im Freien waren zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt. Der Regierungschef und seine Frau Carrie Johnson hätten am 20. Mai 2020 mit 30 bis 40 Mitarbeitern an einer Zusammenkunft im Garten seines Amtssitzes teilgenommen, berichteten die Sender «ITV» und «Sky News» am Montagabend.