Wegen Untersuchungsausschuss: Boris Johnson legt Mandat nieder

Getty Images via AFP

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson legt sein Mandat als Abgeordneter des Parlaments nieder. Johnson teilte am Freitag mit, Grund sei die Ankündigung, er werde wegen Irreführung des Parlaments sanktioniert. Der ehemalige Regierungschef hatte zuvor die Ergebnisse eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur sogenannten «Partygate-Affäre » um Verstösse gegen Lockdown-Regeln während der Corona-Pandemie erhalten.

Er habe einen Brief vom Privilegienausschuss erhalten, in dem er zu seinem Erstaunen erfahren habe, dass er aus dem Parlament vertrieben werden solle, erklärte Johnson. Den Ausschuss bezeichnete er als ein «Känguru-Gericht». Der Rücktritt wird eine Sonderwahl auslösen, um Johnson als Abgeordneten für seinen Wahlkreis in einem Londoner Vorort zu ersetzen.