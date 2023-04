Wegen Periode tragen England-Stars nun dunkle Hosen – und die Nati?

Am Donnerstagabend fand die Finalissima in London statt. Die englischen Europameisterinnen trafen auf die Südamerika-Siegerinnen aus Brasilien (4:2 im Elfmeterschiessen). Besonders an dieser Affiche: England kickte mit nicht-weissen Hosen. So sieht nämlich das neue Outfit für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland eine blaue Hose zum weissen Trikot vor.