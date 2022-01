Halbjährige Ausbildung – Wegen Personalnot bieten Hotels Crash-Kurs für Quereinsteiger an

Interessierte gehen ein halbes Jahr wie in der Lehre in die Schule und den Ausbildungsbetrieb.

Dagegen will Hotelleriesuisse jetzt ankämpfen. Ein erster Schritt ist ein Pilotprojekt mit einer halbjährigen Ausbildung für Quereinsteiger in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Hotelier-Verein (ZHV).

Quereinsteigende Studierende und Eltern gesucht

Am 31. Januar und am 5. Februar finden Informationsanlässe zum Pilotprojekt im Holiday Inn Zürich und online statt. Die Verbände informieren über Zulassung, Inhalt, Abläufe und das weitere Vorgehen. Vor Ort werden auch Hotelbetriebe sein. Im Anschluss gibt es eine Betriebsführung.

In der Ausbildung gibts Löhne von 3000 bis 4000 Franken. Diese richten sich nach dem Branchen-Gesamtarbeitsvertrag und werden vom jeweiligen Betrieb festgelegt. Belohnt wird man laut ZHV-Präsident Martin von Moos auch mit einer «abwechslungsreichen Arbeit, sozialen Kontakten und guten Aufstiegschancen in einer Wachstumsbranche».

Wie in der Lehre …

Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat, das aber laut von Moos nicht auf gleicher Stufe wie ein Koch oder Rezeptionist mit abgeschlossener Berufslehre ist. In dem halben Jahr könnten nur Grundkenntnisse vermittelt werden. Damit habe man aber eine gute Ausgangslage in der Branche, den beruflichen Einstieg zu schaffen und alle Türen offen, um sich weiterzubilden.

«Nur gute Erfahrungen mit Quereinsteigern»

Hotelberater Luzius Kuchen findet das Pilotprojekt eine gute Idee. «Es ist ein neuer Ansatz, um Leute zu motivieren, die sonst nicht in der Hotellerie arbeiten», sagt Kuchen zu 20 Minuten. Seine eigenen Hotels hätten nur gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. «Sie bringen einen neuen Blickwinkel in den Betrieb und können so Abläufe hinterfragen», so Kuchen.