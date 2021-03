Image by Gabriela Sanda from Pixabay

Verursacht hat diese Situation ein Fehler beim Abpacken der Tabletten in die Blister. Die 21 Pillen mit Wirkung und 7 Placebos waren verkehrt herum eingefüllt.

Weil sie unwissentlich eine unwirksame Antibaby-Pille eingenommen hatten, sind jetzt über 140 Frauen in Chile ungewollt schwanger.

In Chile können Frauen aus finanzschwachen Verhältnissen die Antibabypille gratis erhalten.

Eigentlich sollte sie die Selbstbestimmung unterstützen und vor allem wirken: die Antibabypille . Nun sind wohl in Chile über 140 Frauen schwanger geworden, weil ihnen der Staat wirkungslose Tabletten abgegeben hatte.

Auf den ersten Blick nur eine Zahl, verbergen sich dahinter allerdings Schicksale. Für Melanie Riffo zum Beispiel hat das alles gravierende Konsequenzen. Die Kassiererin in einem Sushi-Restaurant hatte sich eigentlich für die Verhütungsmittel entschieden, weil sie in ihrer augenblicklichen Lebensphase weder einen Platz noch genügend finanzielle Mittel für ein Kind habe. Zudem lebt sie noch bei ihrer Mutter, die an Krebs erkrankt sei, schreibt «RND». «Ich habe kein sicheres Zuhause für das Kind.»