Kreuzfahrtschiff darf wegen Pilzbefall nicht anlegen

Ein Kreuzfahrtschiff mit fast 800 Passagieren kann seit sieben Tagen keinen Hafen anlaufen , seit es am zweiten Weihnachtsfeiertag von Wellington in Neuseeland abgelegt hat. Grund dafür ist ein Pilzbefall des Schiffsrumpfs, aufgrund dessen dem Schiff bisher in allen Häfen die Einfahrt verweigert worden ist.

Taucher sollen Schiff reinigen



Den Gästen wurde derweil eine Entschädigung für die Komplikationen auf ihrer Reise versprochen. Der Kapitän des Schiffes schrieb am Freitag einen Brief an die Passagiere und entschuldigte sich für die Situation. «Wir erkennen an, dass die Kreuzfahrt hinter Ihren Erwartungen zurückbleibt», schrieb er. «Unmittelbar nach Ihrer Rückkehr wird sich ein Mitglied unseres Kundenbetreuungsteams mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen ein angepasstes Entschädigungsangebot unterbreiten.»