Webcams am Flughafen Zürich offline wegen Polizeieinsatz

Am Flughafen Zürich sind am Mittwochmorgen alle Webcams offline.

«Was um Himmelswillen ist jetzt schon wieder am Flughafen los, dass man nichts sehen darf?», fragt ein Planespotter-Account am Mittwochmorgen auf Twitter. Darauf folgte eine prompte Antwort der Kantonspolizei Zürich: «Bis ca. am Mittag sind die Webcams aufgrund eines Polizeieinsatzes am Flughafen Zürich nicht verfügbar. Die Webcams werden nach Abschluss des Einsatzes wieder verfügbar sein.»