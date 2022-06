USA: Wegen Preisteuerung – Notenbank überrascht mit massiver Leitzinserhöhung um 0,75 Punkte

Am Mittwochabend rückte die amerikanische Geldpolitik in den Fokus. Die US-Notenbank Federal Reserve gab nach ihrer Zinssitzung eine erneute Erhöhung des Leitzinses bekannt.

1 / 8 US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat eine Erhöhung des Leitzinses angekündigt. REUTERS Damit will er die Inflation im Land bekämpfen. REUTERS Für US-Bürgerinnen und US-Bürger verteuerte sich das Leben im Jahresvergleich um knapp neun Prozent. REUTERS

Darum gehts

Die Inflation in den USA ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Für US-Bürgerinnen und US-Bürger verteuerte sich das Leben im Jahresvergleich um knapp neun Prozent. Jetzt will die US-Notenbank Fed mit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Punkte die Inflation bekämpfen.

Auch die EU-Währungshüter haben angesichts der rekordhohen Teuerung am vergangenen Donnerstag zwei Zinserhöhungen ab Juli angekündigt. Am Mittwoch trafen sie sich ausserdem für eine kurzfristig anberaumte Sondersitzung, um eine Lösung für den Absturz an den Aktienmärkten zu finden. Die Notenbanker versicherten, dass sie ihre Arbeit an einem neuen Anti-Kriseninstrument beschleunigen wollen.

Laut Experten sorgte allein die Ankündigung eines neuen Instruments für Beruhigung. So beflügelte das Bekanntwerden der Sitzung am Mittwochmorgen den Euro und sorgte für Entspannung an den Aktienmärkten.

Fachleute rechnen zudem damit, dass die Schweizerische Nationalbank am Donnerstag mit ihrer Leitzinserhöhung nachlegt, der ersten seit 15 Jahren. Die Schweiz hat mit minus 0,75 Prozent den weltweit niedrigsten Leitzins.

Das ist der Leitzins