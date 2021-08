Brandursache unbekannt - Eine Person nach Wohnungsbrand im Spital

Kurz nach 21.30 Uhr erhielt die Luzerner Polizei eine Meldung von einem psychischen Notfall in Emmenbrücke. Dieser Anruf kam aus dem familiären Umfeld der betroffenen Person. Als die Patrouille an der Gerliswilstrasse eintraf, stellte sie in der Wohnung der Familie aber eine Rauchentwicklung fest. Weil die Situation wegen der Meldung unklar war und nicht genau bekannt war, wie viele Personen sich in der Wohnung aufhielten, wurden weitere Polizisten, die Feuerwehr Emmen sowie drei Teams des Rettungsdienstes aufgeboten.



Die Feuerwehr Emmen konnte den Brand in der Wohnung rasch löschen. Die betroffene Person wurde aus der Wohnung geborgen und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses mussten während des Löscheinsatzes das Haus vorübergehend verlassen. Sie konnten aber noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.



Die Brandursache wird von den Brandermittlern der Luzerner Polizei derzeit abgeklärt, der entstandene Sachschaden kann in der Höhe noch nicht beziffert werden, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.