Geheimdienste am Gipfeltreffen : «Wegen Putins Trauma sind jetzt wohl mehr russische als amerikanische Agenten in Genf»

Spätestens seit Whistleblower Edward Snowden, der in der Schweiz für die CIA gearbeitet hatte, weiss man: Am Standort Genf, wo die Vereinten Nationen ihren Hauptsitz haben, treffen internationale Nachrichtendienste eine Unmenge von Abhörmassnahmen. Jetzt gibt es anlässlich des Gipfeltreffens «einen Massenauftrieb von Nachrichtendiensten – einiges mehr, als man das von Genf ohnehin gewohnt ist», sagt der renommierte Nachrichtendienst-Experte Erich Schmidt-Eenboom* zu 20 Minuten.

Ohnehin hätten Nachrichtendienste für Putin und für Biden eine hohe Bedeutung, weil «sie beide geheimdienstaffine Präsidenten sind, die sich täglich über die Entwicklungen im In- und Ausland briefen lassen». Bei einem Gipfeltreffen komme es dazu, dass beide Parteien versuchten, mit den Aktivitäten der Dienste das jeweilige Verhandlungswissen zu stärken.

«Putin hat ein Anschlagstrauma»

Die Kernaufgabe der amerikanischen und russischen Nachrichtendienstler ist in erster Linie, die Sicherheit ihres Präsidenten zu gewährleisten. Schmidt-Eenboom geht davon aus, dass auf der amerikanischen Seite fast eine Hundertschaft von Agenten des Secret Service in Genf im Einsatz ist. Auf der russischen Seite dürften es sogar noch mehr sein. Denn: «Putin hat ein Anschlagstrauma. In seiner Zeit als FSB-Chef und später als Präsident wurden bereits vier Attentate auf ihn versucht.»

Doch nicht nur amerikanische und russische Dienste sind jetzt besonders aktiv. Schmidt-Eenboom denkt etwa an den iranischen, israelischen oder deutschen Nachrichtendienst. «Ihnen geht es dabei vor allem um sogenannte Abschöpfungsgespräche, wo man darauf hofft, Teil der Kommunikation der russischen oder amerikanischen Kommunikation mitzuhören oder mitzulesen.» Auch die Schweiz, vermutet Schmidt-Eenboom, dürfte mit dem Nachrichtendienst des Bundes versuchen, an geheime Informationen zu gelangen.

«Die USA dürften Russland wegen seines aggressiven Vorgehens an diesem Gipfel mit Wirtschaftssanktionen drohen. Das geht auch die Schweiz und ihre Banken etwas an, die Vermögen von russischen Oligarchen verwalten. So ist man an solchen Informationen und geplanten Schritten bestimmt stark interessiert.»

Wettlauf zwischen Wanzenlegern und Wanzensuchern

An solche Informationen gelangen die Dienste noch immer ganz traditionell mit dem Einsatz von Wanzen. Entsprechend werden im Hotel Intercontinental, wo die amerikanische Delegation wohnt, und im Hotel Mandarin Oriental, wo die russische Delegation untergebracht ist, die Räumlichkeiten doppelt und dreifach kontrolliert und abgesucht. «Es ist immer ein Wettlauf zwischen Wanzenlegern und Wanzensuchern», sagt Schmidt-Eenboom.

Traditionell hat Russlands Nachrichtendienst viel Erfahrung mit dem Wanzenlegen, das war einer der Schwerpunkte des KGB. «Die Wanzentechnologie hat sich stark weiterentwickelt», so Schmidt-Eenboom weiter. «So gibt es mittlerweile 1,5 bis 2 Zentimeter grosse Wanzen, die tief in den Wänden sitzen». Auch gebe es sogenannte passive Wanzen, die von aussen gesteuert werden können.

Die sogenannten Innenquellen erleben einen Boom

Daneben werde auch auf «kompromittierende Abstrahlung» gesetzt. Dabei wird elektromagnetische Strahlung eingesetzt, die etwa auf Fensterscheiben gerichtet wird. «So ist es möglich, mitzulesen, was gerade auf einer Tastatur getippt wird – möglichst, bevor der Text verschlüsselt wird».

Aber natürlich gebe es auch Schutzmöglichkeiten, sei es in Form eines Käfigs aus Kupferdraht oder eines kupfernen Vorhanges, um sich vor solchen Strahlen zu schützen. «Analog zu den Wanzen findet auch hier immer ein Wettrennen zwischen den Nachrichtenkodierern und den Nachrichtenknackern statt», sagt Schmidt-Eenboom.

Eine weitere Spionagemethode sind laut dem Nachrichtendienst-Experten die Innenquellen. Hierbei will man möglichst viele Agenten für sich gewinnen, um sein Agentennetzwerk ausbauen zu können.

«Diese Methode erlebt derzeit einen regelrechten Boom. So wurde gerade letzte Woche bekannt, dass bis zu 200 russische Nachrichtendienstler unter dem Deckmantel der Diplomatie in Deutschland tätig sind.» Er wäre nicht überrascht, wenn die russischen und amerikanischen Dienste verstärkt auch in der Schweiz auf Suche seien, sagt Schmidt-Eenboom.