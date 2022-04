Reaktion auf Schockvideo: Wegen Quäl-Produzenten – Tierschützer wollen Eier-Subventionen streichen

Marktentlastungsmassnahmen sorgen dafür, dass der Preis überschüssiger Eiern gestützt wird. Der Bund bezahlt Subventionen an Grossverteiler und Eier-Produzenten.

Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus zeigt in einem Video Missstände in zwei Hühnerbetrieben. Nun fordert die TIF die Streichung der sogenannten Marktentlastungsmassnahmen, mit denen der Bund die Produktion von Eiern fördert, und lanciert zu diesem Zweck eine Petition.

Die SP-Nationalrätin Martina Munz will gar die Aufhebung aller Subventionen für tierische Produkte.

Auf bürgerlicher Seite will man die Stütze der Eier-Preise durch die Subventionen weiterhin aufrechterhalten.

Die Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus» (TIF) veröffentlichte am Wochenende schockierende Videoaufnahmen von zwei Schweizer Hühnerbetrieben in den Kantonen Fribourg und Aargau. Darin zu sehen sind apathische Hühner, die am Boden liegen, unter blutigen Verletzungen leiden oder gar tot sind.