1 / 8 Mittels neuem Lift kann der Ausgangspunkt der Piste Combe d'Audon mühelos erreicht werden. Glacier 3000 Auf dem Col d'Audon hat sich eine Mulde gebildet, die den Zugang zur sieben Kilometer langen schwarzen Oldenpiste zunehmend erschwerte. Glacier 3000 Der mobile Lift sei aber nicht nur aus Gründen des Komforts, sondern auch der Sicherheit eine sinnvolle Investition, sagt Tschannen. Weil er leicht nach Süden hin abgedreht ist, verringert sich das Risiko, dass die Piste bei instabiler Schneedecke vorzeitig geschlossen werden muss. Glacier 3000

Darum gehts Der Gletscherschwund verändert die Topografie und damit die Betreibbarkeit der Skigebiete.

So auch auf dem Glacier 3000: Dort haben die Betreiber einen mobilen Lift installiert, damit die Skifahrer eine durch Abschmelzen entstandene Gletschermulde mühelos bewältigen können.

Dem Glaziologen Matthias Huss zufolge müssen Gletscher-Skigebiete zunehmend mit derartigen Herausforderungen rechnen.

Das Volumen der Schweizer Gletscher nimmt stetig ab. Der Tsanfleuron-Gletscher an der Grenze zwischen den Kantonen Wallis, Waadt und Bern, auf dem sich das Skigebiet Glacier 3000 befindet, bildet da keine Ausnahme: An seinen Rändern schmilzt er jährlich im Schnitt um fünf Meter, im Zentrum sind es 50 Zentimeter. Über die letzten zehn Jahre hat er im Mittel eine Dicke von rund 20 Meter verloren.

Dadurch hat sich auch das Landschaftsbild verändert. Auf dem Col d'Audon etwa hat sich eine Mulde gebildet, die den Zugang zur sieben Kilometer langen schwarzen Oldenpiste zunehmend erschwert. Die Skifahrer mussten sich bis vor Kurzem mit den Skistöcken anschieben, um auf den Bergsattel zu gelangen.

Nun ist es mit dem mühseligen «Stäckle» vorbei: Letzte Woche haben die Betreiber einen demontierbaren Tellerlift installiert, der im Schnee verankert ist und am Ende der Skisaison problemlos wieder entfernt werden kann. «Dadurch können die 30 bis 40 Höhenmeter einfach überwunden werden», sagt Bernhard Tschannen, CEO von Glacier 3000. Zwischen 160’000 und 170’000 Franken hat die neue Vorrichtung gekostet.

Flexibilität ist gefragt

Der mobile Lift sei aber nicht nur aus Gründen des Komforts, sondern auch der Sicherheit eine sinnvolle Investition, sagt Tschannen. Denn die Zufahrtsstrecke zum Col d’Audon führte bis anhin relativ nahe an der Südflanke des Oldenhorns vorbei, die sehr stark der Sonne ausgesetzt ist. Wenn die Hänge sich erwärmen, steigt die Lawinengefahr. «Der neue Lift ist leicht nach Süden abgedreht und die Pistenführung dadurch etwas weiter vom Oldenhorn entfernt.» Dies verringere das Risiko, dass die Piste bei instabiler Schneedecke vorzeitig geschlossen werden müsse.

Als Betreiber eines Gletscher-Skigebiets, sagt Tschannen, müsse man mit seinen Skiliften flexibel bleiben: «Wir wissen nicht, wie sich der Gletscher auf viele Jahre hinaus verändern wird und was nach dem Abschmelzen an den verschiedenen Stellen zum Vorschein kommen wird – ein Flachstück, ein Loch oder ein Hügel.»

Saison oft im Mai zu Ende

Für den ETH-Glaziologen Matthias Huss ist klar: Herausforderungen wie jene auf dem Glacier 3000 werden für Gletscher-Skigebiete immer relevanter. Viele von ihnen hätten schon seit einiger Zeit mit dem Rückgang des Eises zu kämpfen und entsprechend Massnahmen ergriffen. Huss nennt als Beispiele Andermatt und das Engadin, wo seit über zehn Jahren Abdeckungen installiert werden, um das Abschmelzen der Gletscher zu verzögern und so den Zugang von der Bergstation aufrecht zu erhalten. Denn: Das Absinken der Eisoberfläche verändert die Topografie und damit die Betreibbarkeit der Skipisten.

Ein weiteres Problem: die kürzere Dauer der Schneebedeckung in Gletscher-Skigebieten. «Während man in den 1980er Jahren teils das ganze Jahr über Ski fahren konnte, ist die Gletscher-Saison heute vielerorts schon im Mai zu Ende», so Huss. Nur ganz hoch gelegene Gebiete wie beispielsweise Zermatt können länger offen halten. Zusätzlich würden sich durch die Gletscherschmelze mehr Spalten öffnen, die auch durch weniger Schnee überdeckt sind. «Das kann eine Gefahr darstellen, wenn die gesicherten Pisten verlassen werden.»

Tsanfleuron-Gletscher: Trauriger Rekordhalter

Laut Huss, der das Schweizerische Gletschermessnetz Glamos leitet, gehört der Glacier de Tsanfleuron zu jenen Gletschern in der Schweiz, die in den letzten Jahren am schnellsten an Dicke eingebüsst haben. 2020 war er gar Rekordhalter, was den Verlust angeht. «Dies hat mit seiner relativ geringen Höhe und der geringen Neigung zu tun», erklärt der Forscher. Der Gletscher sei deshalb noch anfälliger auf einen Anstieg der Temperaturen als andere. Gemäss Klimaszenarien werde er in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ganz verschwinden.

So weit mag Bernhard Tschannen noch nicht denken. Vielmehr geht er davon aus, dass angesichts sinkender Schneesicherheit in tiefer liegenden Skigebieten die Bedeutung von Glacier 3000 für den Skitourismus von Gstaad bis Les Diablerets künftig an Bedeutung gewinnen werde: «Dank der Höhe von über 3000 Metern wird man hier auch in den kommenden Jahrzehnten Ski fahren können.» Wahrscheinlich sei jedoch, dass sich der Saisonstart in den nächsten zehn Jahren auf Mitte bis Ende November verschieben werde.