Sarganserland – Wegen rassistischem Ausdruck landet Fasnächtler vor Gericht

Mit diesem Wagen wollte ein Sarganserländer Ende Februar 2020 am Fasnachtsumzug in Wangs SG teilnehmen.

An der Fasnacht 2020 in Wangs SG sorgte ein Fasnachtswagen mit der Aufschrift «Wie viele ‹N****› brauchen wir in St. Gallen?» für Aufsehen.

Dieses Fasnachtssujet kam bei den Veranstaltern gar nicht gut an. Der Sarganserländer Fasnächtler durfte mit seinem Wagen erst am Umzug teilnehmen, nachdem er das umstrittene Wort abgedeckt hatte. Trotzdem war dieses zuvor zu sehen gewesen. Deshalb wurde der heute 73-Jährige von der Staatsanwaltschaft angeklagt.

Herabwürdigender Ausdruck

In der Anklageschrift heisst es, dass der Wagen und somit auch das N-Wort vor dessen Abdeckung in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden konnte. Durch die Verwendung des Wortes, «einem Begriff, bei welchem in der heutigen Zeit allgemein bekannt ist, dass es sich dabei um einen herabwürdigenden Ausdruck für dunkelhäutige Personen handelt – wurden dunkelhäutige Menschen im Allgemeinen und Nirosh Manoranjithan im Besonderen in gegen die Menschenwürde verstossender Weise herabgesetzt», heisst es in den Anklage. Das habe der 73-Jährige zumindest in Kauf genommen.