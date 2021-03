Dr. Seuss : Wegen rassistischer Bilder werden sechs Kinderbücher zurückgezogen

In den Büchern von Dr. Seuss würden Menschen auf «verletzende und falsche Weise» dargestellt, erklärte sein Verlag. Nun werden verschiedene seiner Kinderbücher nicht mehr gedruckt.

Asiaten werden in den Büchern vorwiegend als Dienende der Weissen dargestellt.

Ausschnitt aus dem Buch «If I Ran the Zoo» von Dr. Seuss. Hintergrund für den Rückzug der Kinderbücher ist die Darstellung von Schwarzen, Asiaten und Arabern.

Wegen rassistischer Stereotype werden sechs Bücher des legendären US-Kinderbuchautors und «Grinch»-Erfinders Dr. Seuss zurückgezogen. Der Verlag Dr. Seuss Enterprises erklärte am Dienstag, in den Büchern würden Menschen auf «verletzende und falsche Weise» dargestellt. Hintergrund ist die Darstellung von Schwarzen, Asiaten und Arabern. Zurückgezogen werden sollen unter anderem die Bücher «If I Ran the Zoo» und «The Cat’s Quizzer».