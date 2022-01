Energieversorgung – Wegen Russland-Konflikt drohen Schweizer Firmen Schliessungen

Notfallplan für EU-Gaslieferungen

Russland hat an der Grenze zur Ukraine über 100’000 Soldaten zusammengezogen . Während der Westen eine Invasion befürchtet, streitet die russische Regierung solche Pläne ab. Seit Oktober exportiert der russische Monopolist Gazprom jedoch deutlich weniger Gas als in vergangenen Jahren. In den ersten Januarwochen sind es nur noch 1,74 Milliarden Kubikmeter – knapp halb so viel wie noch vor einem Jahr. Und die Exporte sollen noch weiter gedrosselt werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag publik machte.