Sanktionen mit «Swiss Finish» gefordert: Wegen Sanktionen mussten Firmen die Schweiz bereits verlassen

Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) sind in der Schweiz 6,7 Milliarden Franken an russischen Vermögenswerten und 15 Liegenschaften gesperrt (Stand 7. Juli 2022). Auch zahlreiche, dem Kreml nahestehende Personen stehen auf der Sanktionsliste des Bundes. Doch selbst wer nicht auf der Liste steht, ist von den Sanktionen betroffen. Ein Beispiel liefert der «SonntagsBlick» aus dem Kanton Zug.

Der SVP-Politiker kritisiere die Umsetzung der Sanktionen. «Wir melden dies zuerst beim Seco, was einen langwierigen Prozess auslöst.» Nach drei oder vier Wochen käme dann ein Entscheid, was für eine Firma jedoch bereits zu spät sein könnte. «Und wenn das Seco dann endlich eine Unbedenklichkeitserklärung ausstellt, was auch öfter vorkommt, machen die Banken meistens nicht mit, aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber den USA und der EU.» Die Folge: Die Firma könne keine Zahlungen mehr vornehmen, müsse umstrukturieren und der Schweiz den Rücken kehren. Oft seien Hunderte Arbeitsplätze betroffen. «Das ist in mehreren Fällen passiert», so Tanner. Eine genaue Zahl könne er aus Datenschutzgründen aber nicht nennen.