Online Therapievermittlung – «Wegen Schamgefühlen holen sich viele Leute keine psychologische Hilfe»

In den letzten Jahren haben psychische Erkrankungen um 40 Prozent zugenommen. Besonders seit Beginn der Pandemie zeigt sich dies bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen . Trotz psychischer Probleme begaben sich viele erst in Behandlung, als sie kurz vor dem Abgrund standen.

Psychologische Probleme als Zeichen von Schwäche

Tiefere Hemmschwelle

«Ferntherapie bei gewissen Beschwerden sinnvoll»

Erschwerte Hilfe in Notfallsituationen

Am wichtigsten sei jedoch, dass Hilfesuchende bei Vermittlungsplattformen wie «BeWell.help» an «gute und entsprechend ausgebildete Fachpersonen» gelangten. So müsse zum Beispiel verhindert werden, dass beim Stichwort «Depression» Personen vermittelt werden, die über keine anerkannte psychotherapeutische Fachausbildung verfügten, so Frossard.