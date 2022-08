Supersport-WM: Wegen «Schwalbe» disqualifiziert – Schweizer Töff-Star Aegerter ist hässig

1 / 4 Dominique Aegerter wurde beim Rennen vom Samstag in einen Crash verwickelt. freshfocus Für das Rennen vom Sonntag wurde der Bernbieter aus dem Verkehr gezogen. freshfocus Der Grund: Er täuschte nach dem Crash eine Verletzung vor. freshfocus

Darum gehts Dominique Aegerter erlebt an der Supersport-WM in Tschechien ein schlimmes Wochenende.

Erst stürzt er am Samstag, dann wird er vermeintlich von einer Verletzung ausgebremst.

Der Berner ist unverletzt, wird wenig später aber für eine Unsportlichkeit gesperrt.

Nun äussert sich der Töff-Star gegenüber 20 Minuten.

Dominique Aegerter kann es auch am Montag noch nicht fassen. Der Schweizer Töff-Star hat ein Wochenende zum Vergessen hinter sich – und was für eines! Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Ich brauche Zeit, um das Ganze aufzuarbeiten.»

Die Misere in der Supersport-WM-Serie beginnt am Samstag: Der 31-Jährige wird im ersten von insgesamt zwei Rennen in einen Massensturz verwickelt und landet im Kiesbett. Mit Glück bleibt er unverletzt. Weil Aegerter aber auf einen Rennabbruch hofft, täuscht er eine Verletzung vor: Er legt sich freiwillig wieder hin – und wälzt sich im Kies hin und her.

Die «Schwalbe» des Bernbieters bringt nichts. Das Rennen wird wenig später fortgeführt und ausgerechnet Aegerters Rivale Lorenzo Baldassarri (25) aus Italien fährt den Sieg ein. «Domi» bleibt zum ersten Mal in der laufenden Saison ohne Punkte.

Vermeintliche Hirnerschütterung

Nach dem Rennen nimmt das Debakel seinen Lauf, als bei Aegerter im Medical Center eine Hirnerschütterung diagnostiziert wird. Kurios: Er hat sich beim Crash gar nie den Kopf angeschlagen. Eine Hirnerschütterung würde logischerweise bedeuten, dass Aegerter beim zweiten Rennen vom Sonntag nicht starten dürfte.

Das Team des Schweizers lässt die Diagnose nicht auf sich sitzen, am Abend wird im Krankenhaus von Most noch einmal untersucht. Der Befund: keine Hirnerschütterung. Zumindest aus gesundheitlicher Sicht gibts grünes Licht für Sonntag.

Doch dann folgt die nächste Hiobsbotschaft: Für seine Simulation am Samstag wird Aegerter von der Rennleitung gesperrt und erhält ein Startverbot wegen Unsportlichkeit. Baldassarri gewinnt erneut und weist nun nach der Hälfte der Saison und vor der Sommerpause, die sechs Wochen geht, nur noch 14 Punkte Rückstand auf den Schweizer auf.

«Ein Rennen nicht zu fahren, ist die höchste Strafe»

Die Disqualifikation versteht der Töff-Star nicht. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Ich war überrascht. Das Rennen konnte am Samstag ja beendet werden und schlussendlich ist nichts passiert. Daher habe ich nicht mit dieser sehr harten Entscheidung gerechnet.» Der Töff-Star spricht davon, dass es ja auch andere Bestrafungen gegeben hätte, wie Rückversetzung in der Startaufstellung oder das Starten aus der Boxengasse. «Ein Rennen nicht zu fahren, ist die höchste Strafe», so ein enttäuschter Aegerter.

Dass er am Samstag falsch reagiert hat, bestreitet er nicht. Der 31-Jährige entschuldigt sich, dass er Leute in Gefahr gebracht hat. Der 31-Jährige meint: «Die Entscheidung, dass ich liegenblieben bin, war nicht richtig. Ich hatte enormen Druck, wollte unbedingt meinen 10. Sieg.» Er sei voller Adrenalin gewesen. «Ich wollte nie andere Menschen in Gefahr bringen», sagt der Schweizer, der sich am Montagmorgen auf der Rückreise befindet.