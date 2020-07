Zwischen Rapperswil SG und Pfäffikon SZ

Wegen schwerverletztem Velofahrer – Sedamm gesperrt

Der Seedamm am oberen Zürichsee zwischen Rapperswil und Pfäffikon SZ ist gesperrt. Ein Velofahrer hat sich schwer verletzt. Der Unfallhergang ist unklar.

Als Folge davon ist der Damm in beide Richtungen gesperrt.

Der Damm über den Zürichsee ist seit kurz nach 18 Uhr Uhr in beide Richtungen gesperrt. Das teilt die Kantonspolizei Schwyz in einem Tweet mit.

Der Damm bleibt bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Dem schönen Sommerabend geschuldet, kommt es auf beiden Seiten des Damms zu Rückstau. Reisende, die den See überqueren wollen, müssen den Obersee via Uznach umfahren.