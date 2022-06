Lechtaler Alpen : Österreicher stürzt wegen Selfie in den Tod – Leiche dank Kamera gefunden

Im Oktober verschwand ein 57-jähriger Wanderer in den Tiroler Bergen spurlos. Sein Bruder gab die Suche nach ihm nicht auf. Schliesslich fand er die Kamera des Vermissten – dies führte die Polizei in der Folge zur Leiche.

Ein 57 Jahre alter Wanderer stürzte im Bereich des Mittleren Kreuzjoches in den Tod.

Ein Wanderer ist in Österreich offenbar beim Selfie-Schiessen abgestürzt und tödlich verunglückt. Dass die Leiche fast acht Monate nach dem Unfall gefunden wurde, verdankt die Tiroler Polizei dem Bruder des 57-Jährigen Österreichers, wie sie berichtete.

Weil der Wanderer nach der Vermisstenmeldung seit dem 18. Oktober spurlos verschwunden blieb, machte sich dessen Bruder in den Lechtaler Alpen selbst auf die Suche, wie die Polizei berichtete. Er entdeckte den Angaben zufolge am Samstag im Bereich des Mittleren Kreuzjoches die Kamera seines Bruders auf einem Steinmännchen. «Nach Auswertung des Fotos der Kamera dürfte der Verunfallte ein Foto mit Selbstauslöser gemacht haben und dabei circa 100 Meter über steiles felsiges Gelände abgestürzt sein», teilte die Polizei mit.

Die alarmierten Sicherheitskräfte fanden die Leiche und konnten sie per Seil und Hubschrauber bergen. Der zuständige Staatsanwalt ordnete eine Untersuchung an.

Tödliche Unfälle beim Selfie-Schiessen kommen immer wieder vor – sie ereignen sich häufiger als Todesfälle durch Hai-Angriffe. Im Januar stürzte im US-Bundesstaat Arizona deswegen ein Wanderer (21) in den Tod. Auch in Belgien starb eine 33-Jährige, als sie für ihren Insta-Kanal auf einer Klippe posierte und ausrutschte. Riesiges Glück hatte im Mai ein Paar in Südspanien, das beim Knipsen 30 Meter weit über eine Felsklippe abstürzte, dabei aber nur Knochenbrüche erlitt.