Obergericht: Wegen sexueller Übergriffe vor Gericht – Zürcher Modelagent schweigt 

«Opfer neidisch und enttäuscht»

«Ich bin Opfer einer Hetzkampagne in den sozialen Medien», sagt der Beschuldigte auf die Frage des Richters, warum ihn 16 Personen mit ähnlichen Aussagen belastet haben. Die angeblichen Opfer seien neidisch über seinen Erfolg gewesen oder enttäuscht, weil sie das Potenzial für ein männliches Model nicht hatten. «Ich war mit meiner 2015 gegründeten damaligen Firma One Time Management die erste Agentur für männliche Models gewesen», sagt er nicht ohne Stolz. Weiter will er sich zu den Anschuldigungen nicht äussern, wie schon in der Untersuchung und beim Prozess am Bezirksgericht Zürich.

Beruflich ist er nicht mehr im Modelbusiness tätig, sondern in einem anderen Bereich. In welchem, will er nicht sagen, nur so viel: «Ich bin in einem Unternehmen tätig, das national und international tätig ist. Mein Arbeitgeber ist über den Fall informiert und steht hinter mir.» Er befinde sich jetzt an einem anderen Punkt in seinem Leben und habe sich in die Gesellschaft integriert.