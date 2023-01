Jorge Mendes: Cristiano Ronaldo trennt sich von Berater

Am Dienstagabend wurde Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Club Al-Nassr mit grossem Spektakel vorgestellt. Seine Freundin Georgina Rodriguez und vier seiner Kinder verfolgten die Präsentation des portugiesischen Superstars in Riad vor Ort. Nicht so Jorges Mendes. Der berühmt-berüchtigte Spielerberater begleitete Ronaldo seit dieser 18 Jahre alt war und war neben seiner Agentenrolle auch als einer von wenigen engen Freunden des exzentrischen Fussballers bekannt.