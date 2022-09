Strafgericht BS: Pöstler klaute reihenweise Uhren und Smartphones aus Paketen

22 Päckli kamen zwischen Januar und Juni 2021 nie bei ihren Empfängerinnen und Empfängern an, weil sich ein 30-jähriger Post-Angestellter während der Arbeitszeit daran bereicherte. Der hochverschuldete Mann öffnete während der Arbeitszeit in der Basler Distributionsbasis der Post AG zahlreiche Pakete. Gefiel ihm der Inhalt, dann griff er zu. So landeten diverse Smartphones, Tablets, Uhren, darunter eine Apple Watch, in der Tasche des Türken aus Basel. Die geklauten Gegenstände hatten einen Wert von insgesamt mindestens 14’374 Franken, so die Anklage.