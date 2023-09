Zurich Film Festival und Läderach beeenden Zusammenarbeit

Das Zurich Film Festival hat sich nach der Dokumentation von «SRF Dok» dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit der Schokoladenfirma Läderach zu beenden, anscheinend im gegenseitigen Einvernehmen. «Die SRF-Dokumentation hat alle aufgewühlt. Obwohl keine Vorwürfe an die aktuelle Firmenleitung von Läderach im Raum stehen, wird das Leid der mutmasslichen Opfer doch mit dem Familien- und Firmennamen in Verbindung gebracht», schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.