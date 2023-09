Elena Miras wiegt nur noch 44 Kilogramm.

In letzter Zeit habe sie viel Stress gehabt und deshalb zu wenig auf sich und die Signale ihres Körpers Acht gegeben, erzählt sie.

Sie erzählt, wieso sie innert kurzer Zeit so stark abnahm.

Die gesundheitlichen Probleme von Reality-Star Elena Miras (31) scheinen nicht abzunehmen. Erst kürzlich klagte sie über eine taube Gesichtshälfte , musste mehrfach ins Spital und kommt wegen Renovationsarbeiten in ihrem neuen Haus nicht zur Ruhe. «Seit eineinhalb Jahren wird bei mir zu Hause umgebaut. Die Firma, die mir das Haus verkauft hat, ist leider sehr unprofessionell», klagt sie im Gespräch mit 20 Minuten. Unter anderem wurde das Parkett nass verlegt, was zu Schimmel geführt habe. Auf beiden Stöcken muss der Boden nun komplett erneuert werden.

«Wegen des Stresses habe ich mich stark vernachlässigt und die Signale meines Körpers nicht ernst genommen», erzählt sie. Erst als sich Personen aus ihrem Umfeld besorgt an sie wendeten, merkte die Mutter der fünfjährigen Ayleen, dass etwas nicht mehr stimmte. «Ich hatte einen riesigen Schock als ich auf der Waage stand und sah, dass ich nur noch 44 Kilogramm habe. Ich dachte, dass ich mindestens 49 Kilogramm auf die Waage bringe». Normal sei für sie ein Gewicht zwischen 52 und 53 Kilogramm.

Die 31-Jährige ist sich bewusst, dass die Situation ernst ist. «Ich weiss gar nicht, was passiert wäre, wenn mir nicht so viele Leute geschrieben hätten. Das Gewicht wäre sicher noch weiter unten», meint sie weiter. Sie fühle sich wie «in einem Horrorfilm, der nie endet».

Elena Miras will zunehmen

Miras teilt die Nachricht auch auf Instagram – nicht grundlos. «Ich erzähle euch das, um Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, daran zu erinnern, Acht zu geben», meint sie. Sie setze jetzt alles daran, Gewicht zuzulegen. «Seit ich vor fünf Tagen den Gewichtsverlust bemerkt habe, esse ich mehr. Ich schaue, dass ich alle zwei bis drei Stunden etwas zu mir nehme», berichtet sie gegenüber 20 Minuten. Leider nicht ganz einfach, wie sie offenbart: «Wenn ich esse, bekomme ich starke Magenschmerzen. Ich muss es langsam angehen».

Bereits im Mai hatte die 31-Jährige mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Sie wurde wegen Nierensteinen ins Spital eingeliefert. Vor einem Monat klagte sie dann über stechende Schmerzen an einem Auge. Diese waren so stark, dass plötzlich eine Gesichtshälfte taub wurde. Bei der Abklärung im Spital, kam heraus, dass sie eine Trigeminusneuralgie hat. Dabei handelt es sich um eine chronische Schmerzerkrankung des Trigeminusnervs, der für die Gefühlswahrnehmung des Gesichts, der Schleimhäute in Mund und Nase und der Hornhaut verantwortlich ist. «Dank einer Therapie und Medikamenten sind diese Beschwerden unterdessen besser geworden», gibt sie preis.