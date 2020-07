«Sogar Polizisten folgen mir»

Wegen Tek (22) schauen auf Instagram alle Prügelvideos

Mit Videos von Schlägereien, Randständigen und schrägen bis illegalen Stunts erreicht der Basler Instagram-Kanal «Szene isch Basel» eine rasch wachsende Fangemeinde. Strafbar ist das nicht. Der Macher will mit dem Kanal jetzt richtig durchstarten.

Auf den Videos ist viel Gewalt und Explizites zu sehen. In der Basler Medienszene wird gerätselt, wer hinter dem Account steckt. Das Onlineportal «Prime News» vermutet, dass eine Verbindung zum Basler Rapper S-Hot besteht. Von ihm stammt nämlich die Zeile «Szene isch Basel», die in einem seiner Lieder auftaucht. Und er ist tatsächlich mit dem Instagrammer befreundet.

20 Minuten hat den 22-jährigen, dessen Instagram-Kanal zum Stadtgespräch wurde, im Hinterzimmer eines Coiffeursalons getroffen. Tek, so nennen ihn seine Kollegen, ist im Kleinbasel aufgewachsen. Nein, er arbeite nicht da, der Salon gehöre einem Freund, er selbst sei arbeitslos, sagt er. Seine Zeit investiere er im Moment voll in seinen Instagram-Account. «Szene isch Basel soll eine Marke werden», sagt er. Merchandise-Artikel wie T-Shirts seien in Planung und am Mittwoch releast er mit Rapper S-Hot einen offizielles «Szene isch Basel»-Videoclip. Am Samstag fand der Dreh im Basler Hafen mit Dutzenden Followern statt.