Terrorismus: Nachrichtendienst überwacht neue Gruppierungen

Darum geht’s

Die Gefahr durch Terrorismus in der Schweiz ist «erhöht», wie der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) am Mittwoch im sogenannten Sicherheitspolitischen Bericht bekannt gab. Neben islamistisch motiviertem Terror gibt eine relativ neue Einschätzung zu reden.

Von diesen Personenkreisen könnte laut NDB Gefahr ausgehen

Jihadisten

Die Terrorgefahr werde weiterhin von der dschihadistischen Bewegung geprägt, schreibt der Nachrichtendienst. Namentlich nennt er Al Qaida und den islamischen Staat als nach wie vor wichtigste Akteure. Beide Gruppen seien derzeit nicht in der Lage, selbst Anschläge in Europa zu verüben. Die Gefahr gehe vor allem von dschihadistisch motivierten Einzeltätern aus. Gemeint sind Anschläge im Stil der Frau, die in Lugano zwei Menschen beinahe enthauptet hat und die dafür neun Jahre ins Gefängnis muss. Zudem verweist der Nachrichtendienst auf den Anschlag von Oslo im Juni, wo ein Attentäter zwei Männer in einem Schwulenclub erschossen hat.