Ausgelernte sollen mindestens 5000 Fr. Lohn bekommen

Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) herrscht in der Schweiz eine Kaufkraft-Krise für Normalverdiener-Familien.

Die Teuerung, der Prämienschock und die stagnierenden Löhne lassen den Arbeitnehmenden immer weniger Geld zum Leben. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) fordert darum einen neuen Mindestlohn für alle Ausgelernten in der Schweiz: Sie sollen neu mindestens 5000 Franken im Monat verdienen.

Der SGB ist zudem der Meinung, dass es in der Schweiz keine Löhne mehr geben soll, die tiefer als 4500 Franken sind. Das sei der Richtwert der gewerkschaftlichen Lohnpolitik.

Prämienbelastung wiegt schwer

Bereits in den Jahren 2000 bis 2020 habe die Steuer- und Abgabenpolitik die hohen Einkommen begünstigt – vor allem über Steuersenkungen. «Bei den unteren und mittleren Einkommen schaute die Politik weg», heisst es beim Gewerkschaftsbund. Die ungerechte Steuer- und Abgabepolitik mache die Lohnfortschritte zunichte.

Die Politik hat laut Schweizerischem Gewerkschaftsbund (SGB) versprochen, mit Prämienverbilligungen dafür zu sorgen, dass niemand mehr als acht Prozent seines Einkommens für Krankenkassenprämien bezahlt. Sie habe dieses Versprechen nicht eingehalten. «Die Prämienverbilligungen hinken den Prämien mittlerweile sehr stark hinterher», schreibt der SGB in einer Mitteilung.

Die Prämienbelastung liege für eine Normalverdiener-Familie mit zwei Kindern bei knapp 14 Prozent des Nettoeinkommens, so der SGB. Eine solche Familie bezahle 2023 erstmals über 1000 Franken Prämie pro Monat.

Topverdienende bevorteilt

Ausgerechnet die Topverdienenden, die den Prämienanstieg verkraften könnten, erhielten eine finanzielle Entlastung. «Weil das Solidaritätsprozent bei der Arbeitslosenversicherung auf Löhne über 148’200 Franken wegfällt, zahlen sie unter dem Strich weniger Sozialversicherungsbeiträge», heisst es in der Medienmitteilung.

Nun brauche es eine substanzielle Erhöhung der Prämienverbilligungen, so der SGB. Er fordert den Ständerat darum dazu auf, wie der Nationalrat eine Milliarde Franken zusätzlich zu sprechen. Die Kantone müssten die Verbilligungen mindestens im Ausmass des Prämienwachstums erhöhen.

Tieflohnsektor wächst

Zu tiefe Löhne seien in verschiedenen Branchen und Berufen ein Problem, so der SGB. Ein Viertel aller Berufstätigen mit einer Lehre verdiene weniger als 5000 Franken pro Monat, etwa Bäckerinnen, Verkäufer und Hochbauzeichnerinnen. Zwischen 2016 und 2020 seien die Löhne in dieser Gruppe real sogar gesunken.