Elektronische Reisegenehmigung: Wegen Tippfehler – Zürcher bangt um seine 10’000-Franken-Flitterwochen

«Das darf nicht wahr sein»

Auf einer Website der kanadischen Immigrationsbehörde habe M. die Situation und das scheinbare Missverständnis versucht zu erklären. «Ich bekam kurz darauf jedoch eine gehässig geschriebene Mail, die suggerierte, dass ich die Unwahrheit gesagt hätte», so M. Zudem sei ihm angedroht worden, dass seine Einreise blockiert werde, sollte er in den nächsten zehn Tagen keinen der drei Vertrauensärzte aufsuchen. «Ich habe nur noch gezittert», sagt der Zürcher.

Gesundheitscheck grenze an «Schikane»

M. sei nicht viel anders übrig geblieben, als sich an einen der angegebenen Vertrauensärzte zu wenden. Das sei aber nicht einfach gewesen, denn jener aus Zürich sei nicht erreichbar gewesen. Schliesslich habe M. Glück gehabt und einer der zwei Ärzte in Genf hätte sich gleichentags Zeit genommen, als M. ihm die Situation geschildert hatte. «Er erzählte mir, dass er auch schon davon gehört habe, dass es manchmal Probleme bei der Reisegenehmigung nach Kanada gibt», sagt M.

Der Gesundheitscheck sei «rein medizinisch grotesk» gewesen, schildert M.: «Ich bin kerngesund, rannte eben die SOLA-Stafette in einer super Zeit und trotzdem haben sie meine Brust geröntgt, Urin- und Blutproben entnommen – es grenzte an Schikane.» Dazu habe der Zürcher Arzt noch 550 Franken in bar bezahlt, eine weitere Rechnung folge noch. «Es war wie im falschen Film. Sie fragten mich alle, ob ich ein Visum beantragen würde: Das bestärkte mich darin, dass etwas schiefgelaufen sein muss», so M.

«Ich will nicht, dass dasselbe jemand anderem passiert»

«Ich sitze wie auf Nadeln: Wenn ich am Freitag nicht fliegen kann, muss ich die Flüge verschieben – und wenn ich nicht am Donnerstag in einer Woche in Kanada bin, fallen unsere Flitterwochen, auf die wir uns schon seit einem halben Jahr freuen, ins Wasser und rund 10’000 Franken gehen den Bach runter», so M. Mit seinem Fall wolle er andere Reisende vorwarnen: «Ich will nicht, dass dasselbe jemand anderem passiert. Retrospektiv gesehen würde ich dieses eTA-Formular viel früher ausfüllen, sodass genügend Zeit bleibt, falls es Probleme gibt.»