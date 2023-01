Das Alpenschneehuhn ist vom Aussterben bedroht

Der viel zu milde Winter betrifft auch das Alpenschneehuhn. Das hat verheerende Folgen, die dem Tier schaden können: Wintersportanlagen sollen in immer höheren Lagen gebaut werden – auch auf Kosten des Naturschutzes. «Für den Fortbestand in der Schweiz gilt es, die verbleibenden vielfältigen Lebensräume zu erhalten und von Skigebieten freizuhalten. Wichtig ist ausserdem, dass Störungen durch den Menschen möglichst vermindert werden», sagt Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte. Ansonsten droht das Alpenschneehuhn langfristig aus den Alpen zu verschwinden.

In seinem Revier benötigt der Vogel offene Gebiete mit wenig Vegetation und umso mehr Steine sowie Felsformationen. Lebensräume mit Skipisten, Bäumen, einer dichten Vegetation oder sogar Wald in der Nähe werden kaum besiedelt. Das Alpenschneehuhn ist hervorragend an die Kälte und die harschen Lebensbedingungen im Hochgebirge angepasst. Mit den immer höheren Temperaturen steigt allerdings die Baumgrenze an, was den Lebensraum des Alpenschneehuhns verkleinert.