Oftringen AG: Wegen Trainerhosen aus Bar geworfen – «Fühlten uns vor den Kopf gestossen»

Auch die Brasserie Lorraine in Bern geriet jüngst in die Schlagzeilen, weil sie ein Uniform-Verbot bei Armeeangehörigen durchsetzte.

Zwei Männer wurden aus einem Lokal in Oftringen geworfen, weil einer der beiden Trainerhosen trug (Symbolbild).

Der Inhaber des Lokals betont, dass sich in der Vergangenheit Gäste an Trainerhosen gestört hätten und das Verbot deshalb entstanden sei.

Zwei Männer wurden in Oftringen aus einem Lokal geworfen, weil einer der beiden eine Trainerhose trug.