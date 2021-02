Beliebter Schwimm-Abschnitt : Wegen überlasteter Kanalisation treiben Kot und Kondom in Aare

Wegen des vielen Regens und Schmelzwassers, kam es in der Stadt Bern zu einem Regenüberlauf. Abwasser wurde ungereinigt in den Fluss umgeleitet.

D. schätzt, dass die Abwasserreinigungsanlage überlastet war – und liegt damit richtig. Wie Reto Battaglia , Fachspezialist beim Amt für Wasser und Abfall Kanton Bern ausführt , kam es zu einem sogenannten Regenüberlauf. Etwa 10 bis 20 mal im Jahr ereigne sich dies in der Stadt Bern. « In den letzten Tagen hatten wir extreme Niederschläge und eine grosse Menge an Schmelzwasser. » W eil Kapazitäten der Kanalisation und Abwasserreinigungsanlagen begrenzt seien , werde i n solchen Situationen Mischabwasser (Schmutzwasser, das stark mit Regenwasser verdünnt ist) in ein Gewässer umgeleite t. So werde das System entlastet. « Nicht zu verhindern ist, dass teilweise auch Grobstoffe ins Gewässer gelangen .» Die Entlastungsstellen seien in der Regel aber so gewählt, dass das aufnehmende Gewässer die kurzzeitigen Belastungen verkraften könne und für eine weitere starke V erdünnung sorge.