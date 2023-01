Ukraine: Russland warnt vor Nuklear-Eskalation

Russland droht mit nuklearer Antwort

Deutschland setzt auf Alternative

Nebst ihrer enormen Dichte bergen Panzergeschosse mit abgereichertem Uranium (DUR) aber auch durch ihre Radioaktivität Gefahren. So schreibt das Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen in einem Bericht, der die Bombardierung von Jugoslawien im Jahre 1999 untersuchte, dass beim Einschlag einer DUR auf eine Metallplatte die gewaltige kinetische Energie in Hitze umgewandelt wird, die daraufhin verschiedene Formen von Uranoxiden entstehen.

Uran-Munition bringt Langzeitfolgen mit sich

Diese mikroskopisch kleinen Uraniumpartikel können daraufhin Distanzen von bis zu 42 Kilometern zurücklegen und damit potenziell eine grosse Fläche radiaoaktiv belasten. Laut den Vereinten Nationen bestehe aber vor allem durch innerliche Kontamination eine Gefahr und nicht durch die Strahlenbelastung von aussen. So würden in Gebieten, in denen in der Vergangenheit DUR-Munition eingesetzt wurde, vor allem spärlich verteilte Uran-Partikel eine Gefahr darstellen, die potentiell eingeatmet oder auf andere Wege in den Körper gelangen und dort gesundheitliche Beschwerden wie Leberprobleme auslösen können. Im Gegensatz zum Rohstoff Uran ist abgereichertes Uran aber deutlich weniger radioaktiv.