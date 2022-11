Vogelgrippe in Grossbritannien – keine Eier im Supermarkt

Leeres Eierregal in einem Lidl in London: Wegen der Vogelgrippe wurden in Grossbritannien über 750’000 Hühner gekeult.

Seite Anfang Oktober wurden in Grossbritannien mehr als 750’000 Hühner gekeult. Das teilt der Verband British Free Range Egg Producers Association (BFREPA) mit. So soll die Ausbreitung der Vogelgrippe gebremst werden.

Auch die Schweiz ist von der Seuche betroffen

In geringerem Ausmass ist auch die Schweiz von der Vogelgrippe betroffen. Im Kanton Zürich ist die Krankheit in einer privaten Tierhaltung ausgebrochen. Am Donnerstag ordnete deshalb das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV Schutzmassnahmen an. Sie gelten schweizweit ab 28. November.