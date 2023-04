Remo Forrer: Schweizer ESC-Hoffnung zweifelt an seinem Finaleinzug

1 / 6 Remo Forrer vertritt die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest. 20min/Celia Nogler Er performt die Power-Ballade «Watergun». Und wird mit vier Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne stehen. 20min/Celia Nogler Am Samstag reist er bereits nach Liverpool und steht am 9. Mai im ersten Halbfinal. Doch dem blickt er kritisch entgegen. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Remo Forrer (21) tritt mit der Power-Ballade «Watergun» in diesem Jahr für die Schweiz am ESC an.

Am kommenden Samstag reist er bereits nach Liverpool, um sich für das Halbfinale am 9. Mai vorzubereiten.

Wie es ihm geht, was er von den Wettquoten hält, wer ihn begleiten wird und was er unbedingt einpacken wird, hat er im Gespräch mit 20 Minuten verraten.

Remo, in rund zwei Wochen stehst du auf der grossen ESC-Bühne. Wie geht es dir?

Normalerweise bin ich ein entspannter Typ, aber langsam kommt auch bei mir die Nervosität auf. Ein Glück, dass ich müde bin, so rückt die Aufregung in den Hintergrund. (lacht)

Was hat dich so viel Kraft gekostet?

Seit der Bekanntgabe, dass ich für die Schweiz an den ESC fahre, sind meine Tage mit unzähligen Verpflichtungen durchgetaktet. In den letzten Wochen hatte ich lediglich ein, zwei Tage frei. Trotz allem ist es eine geile Zeit. Erst kürzlich war ich an den Pre-Partys in Madrid und Amsterdam und durfte von Tausenden von Menschen «Watergun» performen.

Wie kam dein Song beim Publikum an?

Das Feedback der Fans war überwältigend, trotz meinen anfänglichen Bedenken, ob meine Ballade inmitten all der Up-Tempo-Songs untergehen könnte. Als ich die Bühne betrat, war ich schon ziemlich nervös. Doch das legte sich rasch, denn die Hallen an beiden Gigs haben mitgesungen und nach einer Zugabe gerufen. Das war nicht nur ein krasses Gefühl, sondern auch ein Ego-Boost.

An den Pre-Partys bist du deiner Konkurrenz begegnet. Ist Missgunst spürbar?

Kein bisschen! Zuvor dachte ich, dass der Konkurrenzkampf wie bei «The Voice», wo ich mitgemacht habe, zu spüren sein wird. Aber die ESC-Community ist so friedlich und eine spezielle Bubble für sich. Ob Fans oder Musikschaffende, alle sind eins und supporten sich.

Die Wettquoten gelten als ein verlässliches Barometer. Wie wertest du die Vorhersage?

Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist – vor allem jetzt, wo es auf den Auftritt zugeht. Ja, sie gelten zwar als verlässlich, sind aber keine Garantie. Entsprechend glaube ich immer noch an das bestmögliche Ergebnis.

Du klingst nicht überzeugt, obwohl du dich in der Gesamtübersicht der Top zehn näherst.

Das mag stimmen, aber zuerst muss ich den Einzug ins Finale schaffen. So gut wie alle diesjährigen Top-Favoriten sind in meinem Halbfinale, was mein Weiterkommen gefährden kann. Zehn kommen weiter und ich bin auf Platz neun. Dass ich es gesanglich packe, daran zweifle ich nicht. Ich hoffe aber, dass auch meine Performance den Leuten zusagt.

Gutes Stichwort. Was darf man auf der Bühne erwarten?

Ich sage gerne, dass es ein Mix aus der Power-Show von Luca Hänni und dem emotionalen Setting von Marius Baer ist. Ich bin zwar nicht der grosse Tänzer, werde aber mit vier Profis die Emotionen meines Songs als Performance versuchen weiterzugeben.

Ich habe Respekt davor, dass ich nach dem ESC in ein Loch fallen könnte. Remo Forrer, Schweizer ESC-Kandidat

Hast du dir bei deinen Vorgängern schon Tipps geholt?

Marius war einer der Ersten, mit dem ich mich ausgetauscht habe. Mit Luca bin ich derzeit intensiv in Kontakt. Beide haben mir gesagt, dass die ESC-Zeit streng sei und ich nicht vergessen solle, alles zu geniessen. Zudem haben sie mich gewarnt, dass sich jetzt alles wie eine Achterbahn anfühle, die dann plötzlich anhalte. Für die Ratschläge bin ich extrem dankbar.

Schwingt bei dir Angst vor diesem abrupten Ende mit?

Irgendwie schon. Jetzt steht man im Mittelpunkt und versucht, nicht den Halt in diesem Sturm zu verlieren. So etwas habe ich mir nie erträumt. Mir das Gegenteil wieder vorzustellen, fällt mir nicht leicht. Ich habe Respekt davor, dass ich in ein Loch fallen könnte. Darum bin ich froh, ein gutes Umfeld zu haben, das mich auffangen wird, sollte es notwendig sein.

Was steht bei dir vor dem Abflug nach Liverpool alles noch an?

Wäsche waschen, Wäsche waschen, Wäsche waschen. Dadurch, dass ich so wenig zu Hause war, türmen sich die dreckigen Kleider bei mir im Badezimmer. Dazwischen werde ich aber noch einige freie Tage geniessen, mich mit meinen Freunden treffen und bei mir auf dem Land einige Runden laufen.

Was darf in deinem Koffer nicht fehlen?

Ganz klar: mein Necessaire mit Medikamenten. Sollte nämlich das Worst-Case-Szenario eintreffen, dass ich krank werde, muss ich bereit sein. Natürlich all meine Outfits für die Red-Carpet-Auftritte und mein Blubberschlauch, um die Stimme aufzuwärmen.

Weisst du schon, wer dich begleiten wird?

Ein Fanclub bestehend aus Familie und Freunden wird einreisen. Während die einen nach dem Halbfinale wieder nach Hause fliegen, setzen andere auf das Finale. Mal sehen, wer den Besseren macht. (lacht)